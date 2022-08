Citroen C3: la bestseller si rinnova

Citroen C3 si rigenera per continuare ad essere tra le scelte più apprezzate dal mercato, sempre restando sempre fedele alle sue ben note e collaudate caratteristiche, come la versatilità, l’agilità, l’appeal moderno e dinamico, una soluzione per la mobilità giovane e vivace.

Il successo non conosce battute d’arresto, come dimostra il risultato commerciale in Italia, dove nel mese di luglio è stata la vettura più venduta nel suo segmento.



Da agosto, la gamma si rinnova per rispondere ad ogni esigenza possibile in fatto di personalizzazioni, carattere e stile. I clienti possono scegliere tra quattro versioni: dalla YOU!, alla C-SERIES, dalla SHINE fino alla C3 ELLE, ognuna portatrice di elementi estetici distintivi e propongono equipaggiamenti utili nella vita quotidiana.



Partendo dalla versione YOU!, l’allestimento adotta motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S e unità diesel BlueHDi 100 S&S. Le tinte disponibili sono 6: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Rosso Elixir, Soft Sand, abbinabili a profili passaruota di colore nero, tetto in opzione a contrasto nel colore Opal White e di serie i profili dei fari fendinebbia, i gusci dei retrovisori esterni e la finitura montante posteriore nel colore White. Gli interni sono in tessuto Mica Grey e tra gli equipaggiamenti troviamo: alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando, climatizzazione manuale, copricerchi 15 pollici Arrow e molto altro.



La versione C-SERIES è rivolta a chi cerca un'offerta distintiva. Disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech 83 S&S, PureTech 110 S&S e la motorizzazione diesel BlueHDi 100 S&S, questo allestimento sfoggia una personalizzazione specifica caratterizzata da un badge laterale C-Series, Pack Color Anodized Bronze.



Disponibile su tutta la gamma motori, sia benzina che diesel, la versione Shine dispone di cerchi in lega da16 pollici, vetri posteriori oscurati, retrovisori ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori elettrici e sette tinte per la carrozzeria.



L’opzione C3 Elle arricchisce la gamma e punta su uno stile elegante e contemporaneo. Disponibile con alimentazione benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6, all’esterno, C3 ELLE propone una carrozzeria bicolore di serie, con 2 colori a scelta per il tetto, Onyx Black o Opal White.