Citroen e-C3: city car full electric

Offerta nell’inedita versione full electric, la city car transalpina Citroen e -C3, infrange i limiti del segmento B proponendo un elevato comfort, ricco carnet di dotazioni ad un costo molto competitivo.



E-C3 dà il via alla quarta generazione della vettura più nota del double chevron popolare. Un autentico successo di mercato se si pensa ai numeri conquistati dalla prima serie ad oggi: ben 5,6 milioni di unità.

C3 rappresenta il modello più venduto del brand, il 29% del volume delle vendite europee di Citroen. Nel 2022, la C3 ha raggiunto l'11% del segmento delle city car in Europa.



Diverse le novità introdotte da questa nuova versione. Per la prima volta nel segmento delle city car, Citron adotta di serie le sospensioni Citroen Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi. L’accogliente abitacolo propone linee semplici e curate allo stesso tempo. I nuovi sedili sono stati progettati su misura per l'auto e utilizzano una schiuma aggiuntiva per offrire più comfort.



Con un'altezza di 1,57 m (escluse le barre al tetto), la vettura è più alta del modello precedente, una scelta che facilita l'ingresso nell’auto e permette una guida più sicura in mabito urbano. La vettura introduce il concetto che promette a conducente e passeggero anteriore di avere una visione ampia e priva di ostacoli, grazie all'ampio parabrezza e alla plancia orizzontale che si estende su tutto il veicolo.



Una vera novità è l'assenza di un quadro strumenti tradizionale. La nuova ë-C3 adotta per la prima volta il nuovo Head-Up Display Citroen. Inoltre, il volante multifunzione compatto è più piccolo e maneggevole, ed è regolabile in altezza e inclinazione. Al centro della plancia è presente uno schermo di infotainment flottante, a colori, da 10,25 pollici.



Parliamo di propulsori. Con il suo motore da 83 kW (113 CV) e il cambio automatico, la vettura si muove da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e raggiunge la velocità massima di 135 km/h.

Per la prima volta nel Gruppo Stellantis, la piattaforma BEV progettata per i veicoli elettrici, utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un'autonomia fino a 320 km. La capacità di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all'80% della capacità in 26 minuti.

L'accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata è facile grazie al cavo Mode 3 fornito in dotazione, ideale per la ricarica a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW.

Citroen e-C3 arriverà sul mercato nel 2025 a un prezzo a partire da 19 990 euro.