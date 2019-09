Mercedes-Benz EQV

28/08/2019

Prima monovolume premium elettrica della Stella, la Mercedes EQV assicura guida sostenibile e performante allo stesso tempo. La vettura promette un’autonomia pari a 405 km e ricarica veloce della batteria ad alto voltaggio dal 10 all’80% in meno di un’ora. Confortevoli gli interni grazie alla versatilità dell’ambiente e alla possibilità di scegliere tra due diversi passi.



In dettaglio, la Mercedes EQV sviluppa una potenza 150 kW garantiti da un sistema montato all’altezza dell’asse anteriore, sotto il frontale dinamico con presa di ricarica inserita nel paraurti. Il motore elettrico, il cambio con rapporto di trasmissione fisso, l’impianto di raffreddamento e l’elettronica di potenza formano un’unità compatta.



L’energia viene fornita da una batteria agli ioni di litio, montata nel pianale della vettura in posizione ribassata e centrale. L’equipaggiamento di serie include un caricabatterie raffreddato ad acqua dalla potenza di 11 kW. Il design futuristico è il biglietto da visita della monovolume che rispecchia il family feeling della gamma EQV.



Tra gli elementi comuni troviamo la griglia del radiatore Black Panel con lamelle cromate e la vista laterale con cerchi in lega leggera da 18 pollici. Anche a bordo spiccano elementi in continuità con gli altri modelli della serie. Tra le dotazioni è presente il sistema User Experience (MBUX), che combina un touchscreen da 10 pollici con un sistema di comando vocale.