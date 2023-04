Tech Edition: versione special per EQB

Mercedes pensa ad una versione Special studiata per EQB, Suv versatile proposto in una declinazione che segue i desideri della clientela.

Mercedes EQB TECH Edition propone una serie di nuove dotazioni nel suo carnet, principalmente tecnologici, moderni e funzionali.



Tra questi si segnala la presenza di un pacchetto connettività e navigazione, un pack dedicato ai sistemi di assistenza alla guida, la Smartphone Integration e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Realizzata a partire dagli allestimenti Sport e Premium nelle versioni 250 + e 300 4MATIC, la Mercedes EQB TECH Edition è realizzata nelle tinte: Grigio Montagna, Digital White, Nero Cosmo e Blu Denim.



Mercedes EQB Tech Edition è ricco di elementi e assicura un grande vantaggio per il cliente, che può usufruire di un completo corredo di dotazioni in rapporto al prezzo di acquisto.



Il listino parte da 60.090 euro per la versione 250 + realizzata su base Sport e tocca quota 66.330 euro con la 300 4MATIC su base Premium. Grazie ai sette posti disponibili a bordo, Mercedes EQB può soddisfare diverse necessità di trasporto, caratteristica che la rende distintiva rispetto ad altre proposte. In Italia, oltre alla nuova TECH Edition, già ordinabile, Mercedes-Benz EQB è offerta in quattro versioni: Sport e Sport Plus, inoltre ad un livello superiore, troviamo le configurazioni Premium e Premium Plus.



“Con questa nuova serie speciale offriamo ai nostri clienti gli equipaggiamenti più ricercati, raccolti in una versione dedicata”, sono le parole di Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia.