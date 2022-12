Notizie Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture: Limited con stile

14/12/2022 di Grazia Dragone Presentata a Dubai l´esclusiva e lussuosa vettura Raffinata e caratterizzata dalla presenza di materiali pregiati, la Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture è una vettura realizzata in una serie limitata (150 esemplari) e destinata ad un parterre esclusivo, finalità espressa già attraverso la scelta di Dubai come cornice del reveal ufficiale.



Per Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG: “Le complesse caratteristiche e gli elementi di design esclusivi sono ciò che rende la Mercedes Maybach Classe S Haute Voiture uno dei modelli più stravaganti che abbiamo mai creato: rappresenta il lusso sofisticato nella sua forma più pura. I nostri clienti hanno accesso allo stile di vita più aspirazionale possibile, quindi abbiamo voluto rispecchiarlo creando qualcosa di assolutamente desiderabile, utilizzando componenti mai visti prima su una Mercedes-Maybach”.



L'edizione speciale promette un'esperienza coinvolgente e appagante esaltata dall’estrema cura ed eleganza. Ogni veicolo è dotato di un badge che ne indicherà il numero.



Gli esterni offrono un'esclusiva verniciatura bicolore: una combinazione di metallic nautical blue sulla parte superiore abbinato a una leggera tonalità rosata nella parte inferiore e cerchi blu nautico metallizzati. Un ulteriore elemento è rappresentato dall'illuminazione surround con proiezione animata.



A bordo si respira lusso e raffinatezza grazie ai toni del blu nautico scuro e dell'oro rosa, enfatizzati da elementi in cristallo e bianco opalino lucido.

I flute di champagne color oro rosa si integrano nella spaziosa zona posteriore. Un ulteriore elemento di originalità è rappresentato dal rivestimento in pelle blu delle console.



Una collezione di borse accompagnerà la vettura, disponibile a partire dall'inizio del 2023.

