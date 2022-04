Mercedes EQS SUV: reveal per il modello elettrico

Il brand Mercedes prepara un’interessante anteprima per il prossimo 19 aprile, data programmata per conoscere più in dettaglio il nuovo EQS, suv della gamma a trazione elettrica.



Il veicolo rappresenta il terzo modello basato sulla nuova architettura modulare dedicata ai veicoli elettrici di classe premium. Il nuovo modello combina il design e il comfort di una berlina con la spaziosità tipica e la versatilità di un suv.



All'interno non mancherà la tecnologia, elemento ormai irrinunciabile ed essenziale per qualsiasi vettura. Qui i comandi digitali intuitivi e gli elementi di arredo innovativi creano un ambiente all'avanguardia, moderno e innovativo.



Inoltre, la trazione integrale 4MATIC insieme ad un programma di guida intelligente OFF-ROAD garantiscono un'ampia gamma di usi possibili.L'anteprima mondiale digitale sarà trasmessa in diretta su numerosi canali Mercedes-Benz come Youtube, LinkedIn e Twitter, ulteriori informazioni e approfondimenti saranno disponibili sui media Mercedes.