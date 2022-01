Mercedes Vision EQXX: l´impronta del futuro

Siamo nel pieno sviluppo dell’era elettrica, una nuova visione della mobilità che risponde alle ormai improrogabili esigenze della sostenibilità, un approccio che non è solo etico, ma responsabile verso noi stessi e il pianeta che ci accoglie.



Mercedes-Benz interpreta attraverso un nuovo progetto efficienza ed autonomia, parametri determinanti per la Mobilità Green, provando a rappresentare un autentico punto di riferimento per il settore.

Mercedes Vision EQXX sembra rispondere in modo efficace a questi obiettivi, traducendo le intenzioni in risultati. Sono, infatti, stati apportati importanti passi in avanti sul fronte della trasmissione elettrica, ma anche nell’uso di ingegneria leggera e materiali sostenibili. Un software avanzato consente di ottimizzare ancor più l'efficienza.



“La Mercedes-Benz VISION EQXX è il modo in cui immaginiamo il futuro delle auto elettriche… Ha un'autonomia di oltre 1.000 km con una singola carica utilizzando una batteria che si adatterebbe anche a un veicolo compatto. La VISION EQXX è un'auto avanzata in così tante dimensioni e ha persino un aspetto sorprendente e futuristico. Con ciò, sottolinea dove è diretta tutta la nostra azienda: costruiremo le auto elettriche più desiderate al mondo”, spiega Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG.



La Mercedes-Benz VISION EQXX è un veicolo progettato per viaggiare, dedicato ad una generazione di clienti che desidera vivere emozioni attraverso l'innovazione.

Secondo le simulazioni digitali interne in condizioni di traffico reali, questa vettura dimostra di poter superare i 1.000 km con una singola carica e un consumo energetico inferiore a 10 kWh per 100 km.



“Il programma tecnologico alla base della VISION EQXX definirà i futuri modelli Mercedes-Benz e loro specificità”, ha dichiarato Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Chief Technology Officer responsabile per lo sviluppo e gli acquisti.

VISION EQXX, oltre a garantire un’innovativa efficienza energetica, adotta materiali sostenibili che riducono l'impronta di carbonio. La sua UI/UX presenta un nuovo display che prende vita attraverso una grafica reattiva in tempo reale e copre l'intera larghezza del veicolo.