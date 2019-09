DS Automobiles 7 Crossback Performance Line

09/09/2019

DS 7 Crossback Performance Line è un allestimento dall’impostazione esclusiva e molto attenta al dettaglio. Il suv adotta il motore benzina, turbo quattro cilindri PureTech 225 Stop&Start dalla potenza di 225 CV.



L’unità è abbinata al cambio automatico EAT8 a otto rapporti e si affianca a tecnologie come il sistema Valvetronic, l’alzata delle valvole in aspirazione, la fasatura variabile, la turbina twinscroll con waste gate elettrico, la pressione d’iniezione a 200 bar, il freewheeling (disaccoppiamento del cambio in rilascio d’acceleratore a velocità comprese tra 20 e 130 Km/h), il filtro antiparticolato GPF.



Stilisticamente la vettura si distngue pr le finiture in nero, per i cerchi in lega neri da 19 pollici Beijing con il mozzo di colore rosso. Nel frontale spiccano la griglia inedita, i gruppi ottici ispirati ad alcuni temi, della DS E-Tense.



L’equipaggiamento include dispositivi di ausilio alla guida come il DS Connected Pilot, il DS Park Pilot, il DS Advanced Safety e il DS Night Vision, dispositivi che anticipano la guida autonoma.