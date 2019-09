Volkswagen e-up 2019

24/09/2019

La nuova Volkswagen e-up! si presenta sul mercato con una capacità energetica migliorata che si riflette anche sull’autonomia, garantita fino a 260 km. La capacità della batteria aumenta, passando da 18,7 a 32,3 kWh netti, la ricarica rapida consente in 60 minuti di ottenere fino all’80% con 40 kW.



Tramite l'app di serie maps+more e l'app opzionale We Connect è possibile avviare, interrompere o programmare la ricarica tramite lo smartphone.Agile e scattante in ambiente urbano, la vettura offre quattro porte, quattro posti e fino a 941 litri per i bagagli.



Le dotazioni offerte comprendono il cruise control, il climatizzatore automatico e il Lane Assist di serie. La vettura non trascura anche il drive-to-fun grazie al potente motore elettrico da 61 kWche consente di raggiungere i 100 km/h in 11,9 secondi, con una velocità di punta pari a 130 km/h. Il lancio commeerciale parte dall’autunno 2019.