Mercedes-Benz ESF 2019

30/09/2019

Il veicolo sperimentale Mercedes ESF 2019 offre innovazioni destinate alla mobilità del futuro. Realizzata avendo come riferimento il modello GLE la vettura è a guida autonoma e si avvale di un motore ibrido plug-in. Durante la guida totalmente autonoma, il volante e i pedali dell’auto restano retratti.



I suoi sensori controllano il traffico stradale, comunicano in tutte le direzioni e possono anche altri utenti della strada per garantire la massima sicurezza durante gli spostamenti.



Inoltre è dotato della tecnologia dei fari Digital Light con una luce di profondità quasi antiabbagliante in qualità HD. Tra le dotazioni presenti a bordo è disponibile anche il concept di seggiolino PRE-SAFE Child, con il monitoraggio dell'installazione e dei segni vitali integrati.



Mercedes ESF è l’ultimo veicolo di una serie di prototipi, il primo dei quali realizzato nel 2009, che anticipa numerose innovazioni destinate ad essere introdotte nella gamma futura del marchio.