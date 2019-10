16/10/2019

Sofisticata special edition, la nuova Lancia Ypsilon Monogram arricchisce la lunga serie di declinazioni che il brand ha dedicato al modello, ben trenta in 34 anni di vita produttiva. Nello specifico, la lettera Ypsilon diventa un monogramma, da qui la denominazione, diventando un segno grafico che identifica e rende riconoscibile la vettura.



Un’altra novità è rappresentata dall'utilizzo del montante anteriore che crea una sfumatura tra il tetto e la carrozzeria, quasi in una veste bicolore. Il nero ha ricevuto un trattamento lucido utilizzato per sottolineare alcuni dettagli, come: l'inserto sulla griglia frontale inferiore, le maniglie delle portiere, le coppe ruota, le calotte degli specchietti e il paraurti posteriore. Questa scelta esalta gli accenti gold presenti sulla carrozzeria.



Il Light Gold è presente anche a bordo, dove l’ambiente risulta raffinato e arricchito dalla presenza del sistema audio DAB, insieme al climatizzatore, radio Uconnect con schermo touch da 5 pollici, volante in pelle, specchietti retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio posteriori, fendinebbia.



La nuova Ypsilon Monogram adotta la trazione anteriore e propulsori come il motore benzina 1.2 Fire Evo II da 69 CV, adatto ai neopatentati edisponibile anche nella versione con la doppia alimentazione a benzina e GPL. Completa la gamma il 900 cm3 a metano da 70 CV.