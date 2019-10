17/10/2019

Primo modello full electric della gamma, la Volvo XC40 Recharge è ispirata al SUV compatto XC40. Oltre ad essere la prima automobile elettrica della Casa svedese, è anche la prima Volvo equipaggiata con un nuovo sistema di infotainment basato sul sistema operativo Android di Google.



La vettura offre un innovativo propulsore a trazione integrale elettrica che garantisce un’autonomia di oltre 400 km con un’unica ricarica e sviluppa una potenza di 408 CV. La batteria può essere ricaricata all’85% della sua capacità in soli 40 minuti se collegata a un sistema di ricarica veloce.



Per quanto riguarda il sistema di infotainment basato su Android, il dispositivo si integra con Volvo On Call, la piattaforma di servizi digitali della Casa automobilistica. Ogni modello Volvo includerà una versione Recharge.