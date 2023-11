Volvo EM90: anima sostenibile e comfort

Volvo ha nell’innovazione il proprio punto di forza, dimostrando come sia possibile reinventarsi senza tradire il proprio DNA.

Il futuro sempre più sostenibile è un banco di prova per ogni brand che mira a sopravvivere alle insidie del mercato e alle sempre più articolate esigenze della clientela.



Tecnologia, spirito green e comodità sono esigenze ormai irrinunciabili e Volvo le esprime appieno con la nuova proposta EM90, una monovolume di fascia premium a trazione elettrica, progettata per essere uno spazio di condivisione in movimento.



La vettura rafforza le ambizioni del marchio che intende offrire nei prossimi anni un'intera famiglia di nuovi modelli a trazione esclusivamente elettrica. Pur entrando in un segmento inedito come quello dei MPV, Volvo conosce il concetto di versatilità già messo in campo con il modello Duett del 1953, che a breve compirà il 70esimo anniversario ed è stata un riferimento per i progettisti nello sviluppo della EM90.



Volvo EM90 adotta un nuovo standard estetico. Nella sezione anteriore, i proiettori a martello di Thor, conferiscono un aspetto imponente. Ciò che si fa notare è il frontale che si illumina e include, per la prima volta, un logo luminoso.

Anche i fari posteriori verticali Volvo si sono evoluti. Prendendo spunto dallo skyline delle città, queste luci si allungano sia verso l'alto che verso il basso, con una striscia a rappresentare l'orizzonte.

La EM90 è disponibile in quattro colori dalle tonalità ispirate all'interazione tra natura e luce. Internamente appare come un salotto in movimento.



Volvo EM90 assicura un'autonomia fino a 738 km. La vettura monta una batteria da 116 kWh con tempi di ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Alimentata da un motore elettrico con potenza di 200 kW, la EM90 accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi.



Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, l'EM90 dispone della tecnologia Safe Space e di un'ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Troviamo, inoltre una serie completa di sensori con telecamere ad alta definizione, telecamere Surround View, radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni.



Il comfort a bordo è garantito dalla tecnologia di isolamento acustico e di soppressione del rumore stradale, ma anche dalle sospensioni pneumatiche a doppia camera. L’elevata qualità dell'audio proveniente da ben 21 diffusori Bowers & Wilkins promette un’esperienza del suono unica.

La plancia accoglie uno schermo da 15,4 pollici a disposizione del conducente. Uno schermo supplementare ad alta definizione da 15,6 pollici, integrato nel tetto, può essere abbassato quando si desidera offrire intrattenimento alla famiglia o partecipare a una riunione di lavoro.



La Volvo EM90 sarà commercializzata inizialmente in Cina ed è già disponibile per il pre-ordine.