Toyota Mirai Concept

29/10/2019

Sviluppata sulla nuova piattaforma modulare TNGA di Toyota, la nuova Mirai adotta la tecnologia Toyota Fuel Cell System, che promette efficienza ed una elevata dinamica di guida.



Mirai è una vettura tecnologicamente avanzata, ma anche funzionale anche grazie all’autonomia garantita fino a 500 km. Il lancio commerciale partirà in Giappone, dal 2020, per poi raggiungere altri mercati, come America Settentrionale ed Europa.

Il design punta su proporzioni eleganti e slanciate esaltate dalla vivace tinta blu, che utilizza molti strati di vernice per ottenere la sua brillantezza.



Gli interni, moderni e accoglienti, presentano un display centrale da 12,3 pollici e il quadro strumenti orientato sul lato guida.