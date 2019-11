Toyota C-HR 2020

11/11/2019

Restyling per il modello Toyota C-HR, crossover compatto dal design distintivo e dal massimo piacere di guida garantito dalla piattaforma TNGA sulla quale è stato sviluppato. La nuova serie resta fedele all’impostazione stilistica del precedente modello, proponendo solo lievi modifiche alla parte anteriore e posteriore, cercando di combinare dinamismo ed eleganza. In coda si notano i fari collegati tra loro da un nuovo spoiler Glossy Black.



La gamma delle propulsioni introduce un nuovo powertrain Full Hybrid Electric 2.0L da 184 CV, in aggiunta al motore 1,8L da 122 CV. Il nuovo sistema multimediale consente l’ntegrazione dello smartphone sia con Apple CarPlay che Android Auto. La commercializzazione, prevista a partire da novembre 2019, vede l’offerta di tre allestimenti.



L’entry level Trend propone vernice Bi-tone metalizzata, cerchi in lega da 18 pollici, fari base LED, Toyota Touch 3 con schermo da 8 pollici e Smartphone Integration, retrocamera, clima automatico bi-zona e Toyota Safety Sense.



L’allestimento Style si distingue per un design dei cerchi dedicato, sedili in pelle e Alcantara con regolazione elettrica lato guida, fari full LED, impianto audio premium JBL a 9 speaker e Nano-e.



Il top della gamma è costituito dall’allestimento Premiere disponibile nel colore Bitone Mechanic Orange, cerchi da 18 pollici con finitura Black, sedili in pelle premium Black con regolazione elettrica lato guida, S-IPA – Simple Intelligent Park Assist e navigatore satellitare.