Mercedes-Benz GLB 2020

28/11/2019

Mercedes GLB è la prima compatta della gamma ad essere disponibile su richiesta con una terza fila di sedili, costituita da due sedili singoli supplementari su cui trovano posto passeggeri di altezza non superiore a 1,68 metri.



Inoltre, il veicolo con i suoi 2.829 mm è il più lungo tra i modelli firmati Mercedes-Benz. Le proporzioni generose esaltanol’impostazione stilistica orientata verso la guida offroad. A bordo spicca la plancia portastrumenti composta da un unico volume. Inediti gli elementi tubolari in look alluminio che delimitano la plancia nella parte inferiore e ritroviamo anche sulle porte e sulla consolle centrale.



GLB è dotato di serie della MBUX (Mercedes-Benz User Experience) e di due display da 7 pollici per la strumentazione, volante con touch control a sinistra e a destra, porta USB (di tipo C), collegamento Bluetooth per la telefonia e le sorgenti audio. Lagamma delle motirzzazioni comprende motori a quattro cilindri, benzina e diesel.



Il modello di accesso alla gamma dei motori a benzina è il GLB 200. Diverse le fiunzionalità di assitenza alla guida come: il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC e il sistema di assistenza al parcheggio attivo con PARKTRONIC.



GLB è equipaggiato a richiesta con la trazione integrale permanente 4MATIC, con ripartizione variabile della coppia. La trazione integrale offre la possibilità di influire sulla trazione 4MATIC con l'interruttore DYNAMIC SELECT.