Nissan GT-R50 by Italdesign 09/12/2019

Nissan GT-R50 by Italdesign è una limited edition la cui commercializzazione è programmata alla fine del 2020.



Prodotta in sole 50 unità, la sportiva nasce dalla collaborazione tra Nissan e Italdesign di Torino, per celebrare i 50 anni della vettura, lanciata nel 1969, e i 50 anni di Italdesign nata del 1968.



L’auto si affida per la propulsione ad un motore da 3,8 litri twin-turbo V6 NISMO da 720 CV di potenza.

di Grazia Dragone