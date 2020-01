15/01/2020

Serie speciale che si richiama alla versione Royale del 1986, Maserati Royale ripropone la stessa esclusività declinandola sui modelli Quattroporte, Levante e Ghibli, in una edizione limitata a 100 esemplari. Le vetture adottano livree nelle tinte blu Royale e verde Royale ed interni rivestiti in morbida pelle abbinata alla radica per la plancia e i pannelli porta.



Quattroporte, Levante e Ghibli Royale saranno prodotte con motori che includono il V6 diesel 3,0 litri da 250 e 275 CV, insieme al benzina V6 3,0 litri da 350 CV e 430 CV. Oltre alle tinte distintive ulteriori dotazioni specifiche comprendono per la versione Levante i cerchi da 21 pollici Anteo color Antracite, i cerchi Titano color Antracite li troviamo, invece, su Ghibli e Quattroporte.



Gli interni sono basati sull’allestimento GranLusso e propongono PELLETESSUTA Zegna color Cuoio o pelle Pieno Fiore bicolore Nero/Cuoio. Finiture high gloss (Metal Net per Levante, Ebano per Ghibli e Black Piano per Quattroporte) e una targhetta identificativa One of 100 completano gli interni, insieme al Sound System Bowers & Wilkins, tetto apribile elettrico e i vetri oscurati. La commercializzazione è prevista per marzo 2020.