Toyota Mirai 2020

16/01/2020

Nuova generazione per Toyota Mirai, rivitalizzata con inedite soluzioni, garantisce elevati livelli di efficienza ed un’accresciuta autonomia (+30%) rispetto al modello precedente, grazie al perfezionamento del sistema di celle a combustibile e all’utilizzo di serbatoi per l’idrogeno più grandi.



Il design propone linee basse, proporzioni eleganti, un profilo slanciato e cerchi da 20 pollici. La livrea adotta una nuova tinta blu che utilizza molti strati di vernice per ottenere una intensa brillantezza. Gli interni offrono spazi moderni e accoglienti.Troviamo il display centrale da 12,3 pollici e il quadro strumenti orientato sul lato guida.



La vettura è stata sviluppata a partire dalla piattaforma modulare TNGA a trazione posteriore del marchio, progettata per consentire l’installazione di propulsioni differenti. La piattaforma garantisce maggiore rigidità strutturale e un baricentro ribassato. Il lancio commerciale è durante il 2020 ed è destinato inizialmente a Giappone, Europa e Nord America.