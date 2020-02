Nissan Navara OFF-ROADER AT32 pick up 1



Nissan Navara OFF-ROADER AT32 29/01/2020

Nissan Navara OFF-ROADER AT32, la versione più estrema della gamma, si aggiorna per offrire ancora più efficienza e comfort di guida.



Nato dalla partnership tra Nissan e Arctic Trucks, azienda islandese specializzata nella produzione di veicoli off-road, il nuovo Navara OFF-ROADER AT32 introduce una nuova e più efficace protezione del sottoscocca in alluminio e sagomata in modo da garantire una ottimale copertura dei componenti.



Il veicolo adotta nuovi pneumatici Nokian da 31,6 pollici, speciali cerchi in lega neri satinati dotati di doppia valvola per consentire una regolazione nel passaggio tra diversi tipi di terreno. Ulteriori caratteristiche sono i passaruota all-terrain e le sospensioni Bilstein ad alte prestazioni.



Il modello presenta finiture estetiche curate su passaruota anteriori, sulle estensioni dei passaruota, sulle pedane laterali, al centro delle ruote, su portellone e parafanghi.



Le tecnologie in dotazione comprendono Hill Start Assist, Hill Descent Control, frenata di emergenza intelligente e Intelligent Around View Monitor. Il lancio commerciale in Europa è previsto da febbraio 2020.

