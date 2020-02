Mercedes-Benz GLA 2020

17/02/2020

La Mercedes GLA rinnova il carattere e la personalità rispetto alla serie precedente. Alta 10 cm in più (1.611 millimetri), la vettura offre più spazio per la testa nel vano anteriore, ma anche per le gambe nella zona posteriore, nonostante la maggiore compattezza nel senso della lunghezza.

Gli elementi di stile sono immediatamente riconoscibili: frontale verticale, sbalzi corti davanti e dietro e cladding protettivi su tutti i lati.



I modelli 4MATIC dispongono di serie del pacchetto tecnico Offroad, che comprende un programma di marcia in più, l'ausilio alla marcia in discesa, un'animazione Offroad nel display multimediale e insieme ai fari MULTIBEAM LED, una funzione di illuminazione per la guida in fuoristrada.



Cinque gli allestimenti pensati per il mercato italiano: Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium. Disponibile sul mercato dalla primavera 2020, la vettura ha ampliato il suo pacchetto di sistemi di assistenza alla guida e ora include: la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che si avvicinano e l'avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali.