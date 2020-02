18/02/2020

Limited edition di soli cinquanta esemplari, la MINI Countryman John Cooper Works GT Edition è una vettura orientata alla sportività. Questa versione, esclusiva per il mercato italiano, si arricchisce di elementi esclusivi.



In dotazione troviamo un motore 4 cilindri turbo da 306 CV, abbinato ad una trasmissione sportiva a otto rapporti Steptronic, che include un differenziale meccanico autobloccante sull’asse anteriore, un sistema di trazione integrale ALL4, un telaio modificato e rinforzi per la struttura, motore e telaio.



Dal punto di vista stilistico si distinguono le bonnet sripes, il tetto Union Jack e il side scuttles.