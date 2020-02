Volkswagen Caddy 2020

24/02/2020

Giunto alla quinta generazione, il monovolume Volkswagen Caddy è adatto sia alle esigenze professionali che familiari. Completamente rinnovato, il modello è stato sviluppato sul pianale modulare trasversale (MQB) che abbina sistemi di assistenza che aumentano sicurezza e comfort.



Inoltre, con il nuovo Twindosing i motori turbodiesel (TDI) risultano più sostenibili. Dal punto di vista dello stile questo appare più sportivo, mentre a bordo non mancano tecnologia e spaziosità, con la possibilità di accogliere fino a sette passeggeri.



Tra le caratteristiche troviamo un tetto panoramico che si estende sopra la prima e la seconda fila di sedili, nuovi cerchi in lega leggera fino a 18 pollici e i gruppi ottici posteriori a LED, di serie nelle versioni top di gamma.



A bordo sono offerti il sistema di chiusura e avviamento automatici Keyless Access (in sigla: Kessy) e il Digital Cockpit. Cambiano i nomi gli allestimenti che diventano Caddy, Life e Style al posto rispettivamente di Trendline, Comfortline e Highline.