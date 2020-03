11/03/2020

La Bentley Bacalar è una vettura a tiratura limitata a 12 esemplari caratterizzata da badge Bentley color bronzo. Il modello è una barchetta due posti ispirata alla concept EXP 100 GT, realizzata per i 100 anni del marchio. La denominazione è tratta dalla laguna della penisola messicana dello Yucatan.



Bentley bacalar è equipaggiata con il motore W12 6.0 TSI nella variante da 659 CV, abbinato al cambio automatico e alla trazione integrale. Esteticamente si notano finiture e dettagli specifici come i legni Riverwood, la lana inglese per gli interni e la verniciatura ottenuta con gusci di riso per ottenere brillantezza, restando sostenibile.



Elemento simile alle altre vetture della gamma Bentley sono le maniglie, mentre gli altri componenti in alluminio e carbonio sono specifici per questo modello e realizzati in stampa 3D.