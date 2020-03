Mercedes-Benz AMG GLB 35 4MATIC

18/03/2020

Veicolo versatile e funzionale, il nuovo Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC adotta un propulsore quattro cilindri turbo 2,0 litri da 306 CV, abbinato al cambio 8G SPEEDSHIFT DCT AMG e alla trazione integrale 4MATIC Performance AMG completamente variabile.



Il comfort è assicurato dalla posizione dei sedili rialzata e dall’abitabilità generosa, che consente di accogliere fino a sette occupanti ed ha lo spazio necessario sia per passeggeri che per eventuali bagagli.



I cinque programmi di marcia del DYNAMIC SELECT AMG (Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual) consentono di variare l'esperienza di guida passando da un assetto confortevole a uno più sportivo, attraverso un'ampia gamma di possibilità, variando tempo di risposta del motore, cambio, assetto e sterzo.



Per la prima volta un modello 35 adotta la mascherina del radiatore specifica AMG. Lo splitter frontale, la grembialatura posteriore con le due mascherine circolari dei terminali di scarico singoli e lo spoiler sul tetto AMG nel colore della carrozzeria lo rendono perfettamente riconoscibile. Ulteriori dettagli estetici sono i cerchi in lega leggera AMG da 19 pollici, le pinze dei freni color argento e scritta AMG nera sulle ruote anteriori.



A bordo l’atmosfera è improntata alla sportività. Troviamo i sedili sportivi con rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/microfibra DINAMICA nera con doppia cucitura decorativa rossa e cinture di sicurezza rosse.