La serie speciale Citroen C5 Aircross C-Series offre carattere e comfort, insieme a soluzioni che rendono piacevole l’esperienza di guida. In questa declinazione, il suv del double chevron enfatizza i suoi elementi di design ontroducendo una nuova tinta: il Deep Red. Questo Pack Color è costituito da accenti di rosso scuro con effetto metallico sugli Airbump, sui paraurti anteriori e sulle barre al tetto.



Il badge C-Series in rilievo decora le portiere anteriori. I colori proposti per la carrozzeria vanno dal bianco (Natural White o Pearl White) al nero (Pearl Black) passando per il grigio (Steel Grey o Platinium Grey). Disponibile anche un’offerta bicolore, che abbina il tetto a contrasto Black alle altre tinte della carrozzeria. A bordo la plancia decorata in TEP Grey è abbinata alla cinghietta con impunture bianche.



Si accompagna ai sedili Advanced Comfort caratterizzati da impunture bianche e da una fascia orizzontale rossa a contrasto nella parte alta dello schienale. La configurazione C-Series si posiziona tra le versioni Feel e Shine, e offre: tecnologie di assistenza alla guida come il Driver Attention Alert, l’Allerta Rischio Collisione, la Commutazione automatica dei fari e molto altro. Troviamo anche tecnologie di connettività con sistemi Connect Nav, Connect Assist, Connect Play. Rientrano nell’equipaggiamento i retrovisori ripiegabili elettricamente, la Retrocamera Vision 180° e i vetri posteriori e lunotto oscurati.

di Grazia Dragone

