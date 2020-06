15/06/2020

Monovolume a 9 posti, agile e confortevole, ma soprattutto green grazie alla trazione full electric, la nuova Citroen e-Spacetourer, offre 2 livelli di autonomia a seconda della potenza della batteria (50 kWh/230 km o 75 kWh/330 km). Attesa sul mercato alla fine del 2020, presenta linee scolpite e fluide, una guida dinamica e sicura.



Basato sullapiattaforma modulare EMP2, è disponibile in 3 lunghezze (XS: 4,60 m - M: 4,95 m - XL: 5,30 m). La versione XS, inedita sul mercato, rappresenta la soluzione ideale per la guida quotidiana in mabito urbano, ma non solo. Ricco il corredo tecnologio, che include l’Head-Up Display e la navigazione connessa 3D con Citroën Connect Nav, Active Safety Brake, riconoscimento dei segnali stradali e la Commutazione automatica abbaglianti.



Il motore elettrico fornisce trazione in base alla modalità e alle condizioni di guida selezionate e recupera energia durante le fasi di frenata o decelerazione del veicolo. La presa di ricarica è posizionata nella parte anteriore sinistra e la ricarica viene effettuata in modalità Park.



Sono disponibili due tipi di caricabatteria: monofase da 7,4 kW di serie e trifase da 11 kW in opzione. Esistono tre possibilità di ricarica. Citroen ë-SpaceTourer è disponibile in 4 versioni, due per clienti privati ( Feel e Shine) e due per clienti professionisti ( Business e Business Lounge).