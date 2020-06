Lancia Yspsilon Hybrid Ecochic

17/06/2020

Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic offre una motorizzazione Mild hybrid ecologica e accessibile. La vettura è proposta nelle declinazioni Silver e Gold.

Oltre alla dotazione standard, l’allestimento Gold introduce dettagli raffinati e pratici come il volante e la cuffia del cambio in pelle, gli specchietti elettrici, i sensori di parcheggio posteriori, lo scarico cromato, i cerchi style da 15 pollici, le calotte specchio in nero lucido, i fendinebbia integrati, il sistema di infotainment Uconnect radio 5 pollici touchscreen con Bluetooth e USB, tecnologia DAB (Digital Radio) e servizi live integrati, con comandi al volante.



Gli interni sono in tessuto Jacquard abbinao a fili oro o blu. In catalogo è previsto anche il Pack Gold Plus con interni in Alcantara, climatizzatore automatico, modanatura laterale e calotte specchi cromate.



Il Pack Style aggiunge invece vetri privacy posteriori e cerchi in lega da 15 pollici nero-diamantati.

Il Pack City, infine, è dedicato a chi desidera u’impostazione più urbana ed offre navigatore, cruise control, sensori pioggia e crepuscolare.



La motorizzazione Mild hybrid a benzina abbina il nuovo motore da 1 litro a 3 cilindri della famiglia Firefly, da 70 CV ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio.