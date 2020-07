Toyota - Auto Toyota Hilux 2020 Toyota Hilux 2020 pick up 1 2 3 4



Toyota Hilux 2020 14/07/2020

Rinnovato per offrire ancora più solidità e dinamismo, Toyota Hilux propone un design più curato e un potente motore da 2,8 litri in aggiunta alla versione 2.4 litri. Tra le novità spicca per la versione top di gamma Invincibile la possibilità di offrire alla clientela qualità ai massimi livelli e uno stile personalizzabile.



Il frontale risulta ridisegnato e propone una griglia tridimensionale che, insieme alla nuova linea del paraurti anteriore, aumenta la presenza su strada. Lo stile è enfatizzato dai gruppi ottici a LED anteriori e posteriori di nuova concezione, da una nuova finitura dei cerchi in lega neri da 18 pollici e dalla nuova tinta Oxide Bronze metallizzato.



Gli interni offrono un nuovo design del quadro strumenti e il nuovo schermo di infotainment da 8 pollici posizionato sulla console centrale che adotta pulsanti e manopole per una migliore operatività in tutte le condizioni di guida. Il sistema multimediale è stato migliorato ed è dotato di un software più potente. Il lancio commerciale del nuovo Toyota Hilux è previsto per la fine del 2020.

di Grazia Dragone

