Bentley Flying Spur 2021

28/08/2020

Bentley Flying Spur introduce nuove specifiche per accrescere appeal e dinamismo. La lussuosa berlina utilizza la più recente tecnologia del telaio, tra cui la trazione integrale e le quattro ruote sterzanti attive ed il sistema di barra antirollio elettrico a 48V.



le nuove specifiche di stile prevedono la presenza di uno splitter per il paraurti anteriore, minigonne laterali con stemmi metallici, diffusore posteriore e spoiler per il cofano posteriore. La trama in fibra di carbonio è un motivo twill 2x2, intrecciato nella stessa direzione e caratterizza tutti i componenti della vettura.



La fibra di carbonio è disposta in più strati, ciascuno orientato per una resistenza e una durata ottimali. Le minigonne laterali sono caratterizzate da un badge elettroformato tridimensionale. A seconda delle condizioni stradali, il gruppo propulsore può variare fino a 480 Nm di coppia dal posteriore dell'auto all'assale anteriore offrendo maggiore aderenza e guidabilità, attraverso il sistema di trazione integrale attiva.



La distribuzione della coppia varia in base alla modalità Drive Dynamics selezionata. Lo sterzo integrale elettronico migliora sia la stabilità alle velocità autostradali che la manovrabilità in città. La Bentley Flying Spur utilizza molle ad aria a tre camere che contengono il 60% in più di volume d'aria rispetto al modello precedente.