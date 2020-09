01/09/2020

Abarth 595 Scorpioneoro è una special edition che utilizza il motore 1.4 T-jet, omologato Euro6D TEMP da 165 CV, abbinato al cambio meccanico o su richiesta al cambio sequenziale robotizzato Abarth con paddles al volante.



Il look distintivo è un tributo alla esclusiva A112 Abarth Gold Ring del 1979, nota come A112 Abarth Targa Oro, che si caratterizzava per la livrea nera.

Anche la serie speciale Abarth 595 Scorpioneoro, prodotto in tiratura limitata, offre dettagli esclusivi.



Spicca la tinta esterna Nero Scorpione, disponibile anche a richiesta le tinte Blu Podio, Bianco Gara e Grigio Record . La livrea si armonizza con il tetto a scacchi nero opaco, la finitura in tar cold grey delle maniglie, delle calotte degli specchi e dei DAM anteriore e posteriore. Intriganti i dettagli gold: lo scorpione sul cofano, il liner che cinge la vettura e i cerchi in lega da 17 pollici formula oro con finitura dorata o, a richiesta, i cerchi in lega da 17 pollici formula black neri con scorpione dorato sul copri mozzo.



All’interno troviamo i nuovi sedili sportivi Abarth Scorpionflage con rivestimento in pelle nera e seduta dello schienale in materiale tecnico. La dotazione incliude il sistema Uconnect 7 pollici HD completo di Apple CarPlay e Google Android Auto, il sofisticato impianto BeatsAudio con una potenza totale di 480 Watt e un amplificatore digitale a 8 canali.