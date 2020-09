Abarth: lo Scorpione punge con due inedite serie speciali

L’anima sportiva e lo stile iconico del brand Abarth si uniscono per dare vita a due nuove intriganti serie speciali. L’Abarth 595 Scorpioneoro, limited edition realizzata in 2.000 esemplari, omaggia e si ispira al modello A112 Abarth Gold Ring.



Si tratta di una vettura prodotta nel 1979 in 150 unità. Entrambe sono riconoscibili per la livrea nera abbinata a dettagli dorati, interni eleganti e una ricca dotazione di serie.



In dettaglio, la nuova Abarth 595 Scorpioneoro unisce stile e carattere, quest’ultimo espresso attraverso il motore 1.4 T-jet, omologato Euro6D TEMP da 165 CV, abbinato al cambio meccanico o, su richiesta, sequenziale robotizzato Abarth con paddles al volante.



La nuova serie speciale si distingue per gli elementi esclusivi. Oltre alla tinta Nero Scorpione, sono disponibili a richiesta anche le colorazioni Blu Podio, Bianco Gara e Grigio Record. Il tetto a scacchi nero opaco si abbina perfettamente alla finitura in tar cold grey delle maniglie, delle calotte degli specchi e dei DAM anteriore e posteriore.



Accenti dorati la rendono ancora più esclusiva: lo scorpione sul cofano, il liner che avvolge la vettura e i cerchi in lega da 1 pollici formula oro con finitura dorata o, a richiesta, i cerchi in lega da 17 pollici formula black neri, ma scorpione sul copri mozzo dorato.



All’interno troviamo i nuovi sedili sportivi Abarth Scorpionflage con rivestimento in pelle nera e seduta dello schienale in materiale tecnico. Sui poggiatesta dei sedili anteriori spicca la scritta Scorpioneoro ricamata, la bandiera italiana e il ricamo Abarth.



Per quanto riguarda la seconda serie speciale, si tratta della Abarth 595 Monster Energy Yamaha, realizzata in collaborazione tra i due brand, sulla scia di una partnership nata nel 2015 e che ha dato vita a diverse serie limitate: Abarth 595 Yamaha Factory Racing Edition (2015), Abarth 695 biposto Yamaha Factory Racing Edition (2015) e Limited Edition Abarth 695 XSR Yamaha (2017).



Ispirata nel look alla livrea della YZR-M1 Monster Energy Yamaha MotoGP 2020, la vettura si presenta con una livrea bicolore blu e nero, a richiesta anche totalmente nera, su cui spicca sulla fiancata in basso il logo Monster Energy Yamaha MotoGP posto sopra il logo 595.



A bordo si trovano i nuovi sedili sportivi Abarth specifici con finiture blu con il logo Monster Energy Yamaha sul poggiatesta. Stesso motore anche per la Abarth 595 Monster Energy Yamaha, che punta sulle eprformence regalate dall’unità 1.4 T-jet.