Abarth 500e: lo Scorpione in tour

Il reveal dello scorso novembre è stato il punto di partenza per far conoscere al mercato europeo design e specifiche dell’inedita Abarth 500e, versione full electric protagonista di un tour che sta raggiungendo vari paesi europei, dalla Germania al Belgio, fino all’Olanda, Regno Unito, per toccare ancora Portogallo e Spagna e a breve anche Austria, Francia e Svizzera.



Questo lungo viaggio sta destando forte curiosità e interesse intorno al nuovo modello.

Milan Games Week & Cartoomics, importante evento dedicato ai videogiochi, agli e-sport e al mondo dei fumetti.

La partecipazione consolida il legame che Abarth ha con il mondo del gaming, dimostrato da varie diverse iniziative, come l'e-sport team denominato Scorpion Team, ad esempio.



La tappa successiva è stata la Germania, ottenendo un riscontro molto positivo da parte dei media. “Questa vettura non è solo affascinante, è un vero e proprio oggetto di design. Sono sempre impressionato da quello che sanno fare gli italiani e della loro capacità di realizzare un design armonioso”, ha commentato Der Autotester.



Il successo e l’apprezzamento sono stati confermati in ogni Paese scelto in questo elettrizzante percorso e dimostrato anche dall’interesse dei clienti, con oltre 1.500 Scorpionissima, l’edizione di lancio, già prenotate online e poche centinaia ancora disponibili.