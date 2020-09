14/09/2020

Maserati MC20, acronimo di Maserati Corse e dell’anno attuale '20, è una nuova proposta della gamma del Tridente. Equipaggiato con il motore V6 da 630 CV e 730 Nm di coppia, la sportiva offre un ottimo rapporto peso/potenza di 2,33 kg/CV, grazie alla scelta di materiali come la fibra di carbonio.



Il design punta sull’eleganza delle forme e delle proporzioni. Le portiere Butterfly migliorano l’ergonomia della vettura e permettono un’entrata e un’uscita dall’abitacolo più agevole.Maserati MC20 propone un’impostazione estetica pulita, priva di appendici mobili e dotata di uno spoiler posteriore di dimensioni ridotte.



Disponibile nelle configurazioni coupé e cabrio, può anche essere dotata di alimentazione elettrica. A bordo troviamo due schermi da 10 pollici, uno per il cockpit, l’altro per il Maserati Multimedia System (MIA).



Nel tunnel centrale sono presenti pochi elementi: il caricabatteria wireless per smartphone, il selettore di modalità di guida (GT, Wet, Sport, Corsa e un quinto ESC Off che disattiva i controlli), due pulsanti per le marce, gli alzacristalli, il comando del volume dell’infotainment e sotto il bracciolo un vano porta oggetti.Tutti gli altri comandi sono sul volante.



Il catalogo include sei tinte: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma e Grigio Mistero. L’avvio della produzione è previsto per la fine del 2020.