16/09/2020

Concept ispirata alla storica supercar Z, la Nissan Z Proto propone un design inedito per esterni e interni e si avvale del V6 biturbo abbinato a una trasmissione manuale.



Le linee sono moderne e fluide, ben sottolineate dalla verniciatura giallo perlato, un chiaro omaggio alle scelte cromatiche della Z di prima generazione (S30) e della 300ZX (Z32), e si abbina al tetto nero. La forma del cofano e i fari anteriori a LED obliqui, a goccia sono anch’essi richiami alla Z originale.



La somiglianza con la iconica Z è più marcata nel profilo laterale. L’impiego della fibra di carbonio ultraleggera per minigonne laterali, bordo sotto il paraurti anteriore ed elementi aerodinamici posteriori contribuisce a migliorare le performance.



Elementi caratterizzanti del design sono anche i cerchi in lega da 19 pollici e il doppio terminale di scarico.

L’abitacolo di Z Proto sposa tradizione e modernità. Le informazioni principali sono mostrate su un display digitale da 12,3 pollici, mentre il nuovo volante offre l’accesso immediato ai comandi e adotta un look retrò.