Volkswagen Golf Variant 2020

05/10/2020

Volkswagen Golf Variant rinnova per continuare ad offrire comfort, stile e dotazioni in linea con il mercato in costante evoluzione. Giunta all’ottava serie, la wagon di Wolfsburg è ora più digitale, più dinamica e più versatile.

L’abitacolo si fa più ampio grazie al passo più lungo di 61 mm rispetto alla berlina, garantendo tanto spazio per tutti gòli occupanti ma anche per i bagagli.



Per la prima volta, la Golf 8 Variant è disponibile con tecnologia mild hybrid a 48 V eTSI, particolarmente efficiente e limitata nei consumi. Tutti i motori eTSI sono abbinati a un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Al lancio, è disponibile il 1.0 eTSI EVO da 110 CV, cui si affiancheranno altri propulsori.



Nel carnet è incluso anche un Turbodiesel 2.0 TDI SCR in due livelli di potenza: 115 CV accoppiato a un cambio manuale a 6 rapporti e 150 CV con cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Entrambi sono equipaggiati con la tecnologia twin dosing.

Al lancio, sono disponibili tre allestimenti: Life, Style e il più sportivo R-Line.



Il primo comprende: cerchi in lega Norfolk da 16 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, Ambient Light esterno e interno, Keyless Go, climatizzatore automatico Climatronic, volante multifunzione rivestito in pelle, strumentazione digitale digital Cockpit, Wireless Charge, We Connect Plus, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, Car2X, monitoraggio della stanchezza del conducente Fatigue Detection, cruise control adattivo ACC, Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente alle manovre di scarto e alla svolta, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist.



Più ricca la versione Style che aggiunge: cerchi in lega Belmont da 17 pollici, fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, sedile guidatore ergoActive a 14 vie, rivestimenti in ArtVelours, Emergency Assist, Light Pack e Travel Assist 2.0.



Infine, l’allestimento R-Line punta al dinamismo. Sono previsti: cerchi in lega Valencia da 17 pollici, dettagli a contrasto in nero lucido, paraurti anteriore e posteriore specifici, minigonne laterali in nero lucido, diffusore posteriore e vetri oscurati. L’arrivo negli showroom è atteso per la fine del 2020.