20/10/2020

Volkswagen Golf 8 GTD rinnova il carattere e l’appeal, restando fedele al dna sportivo. Disponibile a partire da novembre 20202, la vettura adotta il potente 2.0 TDI dalla potenza di 200 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti.



Come tutti i motori Turbodiesel della nuova Golf, anche quello della GTD è abbinato a due catalizzatori SCR (Selective Catalytic Reduction) collegati uno a valle dell’altro.



Grazie a questo nuovo sistema è stato possibile ridurre in modo significativo le emissioni di ossidi di azoto (NOX) rispetto al modello precedente. Come le versioni GTI e GTE, la Golf 8 GTD ha una silhouette bassa e slanciata. Il frontale presenta il logo GTD e il LED centrale sotto il profilo orizzontale grigio, che conferisce una nuova firma luminosa.



Nella parte inferiore, la presa d’aria con trama a nido d’ape integra i fendinebbia a LED disposti a X (opzionali). Il profilo laterale presenta minigonne sportive in nero lucido e pinze freno rosse.

L’abitacolo della GTD è, come quello di tutte le Golf di ottava generazione, digitale e connesso. La plancia è nera, decorata con trama a nido d’ape e propone la strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10.25 pollici di serie, con grafica sportiva e dall’illuminazione personalizzabile fino a 30 tonalità di colore.



Il volante è sportivo a tre razze con il logo GTD nella parte bassa. L’equipaggiamento include i cerchi in lega da 17 pollici, sterzo progressivo, Driving Profile Selection, fari posteriori a LED e proiettori anteriori IQ.LIGHT LED Performance, apertura porte e accensione senza chiavi Keyless Entry & Go, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, volante multifunzione rivestito in pelle e con comandi touch, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot.