Fiat Panda 2021

23/10/2020

Nuova serie per la Fiat Panda, che celebra con la nuova generazione i suoi quaranta anni di vita produttiva, arricchendo la gamma con la versione Sport. Gli allestimenti in catalogo sono cinque, ognuno dei quali esprime le varie anime di questo iconico modello.



Per la clientela più urbana sono proposte le configurazioni Panda e City Life, che incarnano l’anima Life.

Per chi esprime dinamismo e spiccata personalità è proposta la versione Sport.

Infine, per chi ama la libertà di movimento l’anima Cross viene proposta negli allestimenti City Cross e Cross.



L’offerta è completa anche in termini di trazioni (4x2 e 4x4) e propulsori (benzina 4x4, ibrida, metano e Gpl). Tra le novità assolute, oltre ad un ricco equipaggiamento di serie previsto per tutte le versioni, troviamo il nuovo sistema 7 pollici Touchscreen a colori, completo di radio digitale DAB, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto che integrano lo smartphone, posizionabile nell’alloggiamento posto sopra la radio.



La nuova Panda può essere equipaggiata, su richiesta, con il pacchetto D-Fence by Mopar, composto da tre dispositivi per la massima igiene dell’auto: un filtro che trattiene le impurità; un purificatore per l’aria all’interno dell’abitacolo; una lampada a raggi UV che aiuta a igienizzare tutte le superfici di contatto come volante, cambio e sedili.