Fiat Tipo 2021

27/10/2020

Fiat Tipo aggiorna la propria impostazione stilistica puntando su un design più contemporaneo e dinamico. La nuova gamma propone due anime: Life, declinata in 3 allestimenti (Tipo, City Life) e Cross, invece, proposta in due configurazioni (City Cross e Cross).



La nuova Tipo è stata completamente rinnovata. Sul frontale troviamo la griglia ridisegnata su cui spicca il nuovo logo Fiat. I fari sono ridisegnati e adottano la tecnologia full-led sia nell’anteriore sia nel posteriore. I cerchi sono offerti nelle misure da 16 o 17 pollici e presentano finiture diamantate e nuovi disegni.



All’interno, l’abitacolo è nuovo. I sedili presentano tessuti con design esclusivi. Il cluster digitale TFT da 7 pollici sostituisce il tradizionale quadro strumenti analogico. Anche il volante, ora più elegante e sportivo, è stato oggetto di modifiche. La nuova gamma Tipo è disponibile in due tonalità: Oceano Blu e Paprika Orange.



La gamma dei propulsori è stata rinnovata e vede la disponibilità al lancio di motorizzazioni benzina e diesel. La nuova Tipo è equipaggiabile con il nuovo GSE 1.0 T3 100 hp, che appartiene alla famiglia di motori FireFly Turbo. Tra i diesel troviamo due unità Multijet Euro 6D Final da 95 e 130 CV.