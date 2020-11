DS Automobiles 3 Crossback Ines de La Fressange Paris

12/11/2020

DS 3 Crossback Ines de La Fressange Paris è una versione esclusiva che offre un mix di raffinatezza e dinamismo.

La vettura è proposta nella tinta Ink Blue abbinata al tetto . Queste tonalità sono accompagnate da un Rouge INES presente sulle calotte degli specchietti e sui coprimozzo al centro dei grandi cerchi diamantati da 18 pollici.



A bordo troviamo materiali nobili, lavorati da artigiani francesi. L'esclusivo rivestimento nasce dalla collaborazione fra i team di DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris ed è ispirato alle tecniche di intreccio della pelle.

Il volante è rivestito in pelle, mentre la pedaliera è realizzata interamente in alluminio. Ogni modello prevede la consegna di un portafoglio esclusivo della linea Marcia firmato Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles.



La limited edition è disponibile in tre tipologie di motorizzazioni: 100% elettrico E-TENSE, benzina PureTech 155 Automatic e Puretech 130 Automatic, Diesel BlueHDi 130 automatico. Le versioni benzina e diesel sono dotate di cambio automatico a otto rapporti.



Le dotazioni includono tecnologie avanzate, come la frenata di emergenza fino a 140 km/h, il cruise control, l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, il sistema di sorveglianza dell’angolo morto, i fari DS MATRIX LED VISION, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, le maniglie delle portiere a scomparsa che fuoriescono all'avvicinarsi del conducente, il climatizzatore automatico dotato di filtro attivo e il sistema di navigazione su touchscreen HD da 10,3 pollici.

Saranno prodotte 1.500 unità disponibili a partire da gennaio 2021.