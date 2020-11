Toyota Land Cruiser 2021

19/11/2020

La nuova serie di Toyota Land Cruiser, veicolo di riferimento della gamma offroad del brand nipponico, migliora la sua attitudine grazie anche al motore diesel da 2.8 litri più potente, alla tecnologia Stop & Start, agli aggiornamenti del sistema multimediale e del pacchetto di sicurezza attiva Toyota Safety Sense e al Black Pack con elementi stilistici unici.



Il noto diesel da 2.8 litri, 4 cilindri, DOHC, 16 valvole, common rail propone potenza e coppia maggiorati per regalare più carattere alla guida. Abbinato al cambio automatico a 6 velocità, il propulsore promette una velocità massima di 175 km/h e riduce lo scatto da 0 a 100 km/h, ora possibile 9,9 secondi, con un miglioramento di 3 secondi netti. La tecnologia Stop & Start contribuisce a migliorare consumi ed efficienza.



Le dotazioni di bordo sono state aggiornate e vedono la presenza di un rinnovato sistema multimediale. Oltre agli aggiornamenti tecnologici, il nuovo Land Cruiser include una versione speciale dotata del Black Pack, che prevede: una griglia anteriore e una modanatura posteriore in Piano Black; cornici dei fari fendinebbia neri, specchietti retrovisori neri, modanature della linea di cintura e gruppi ottici posteriori scuri.



L'interno offre una console centrale nera specifica. Il Black Pack è disponibile solo sulla versione Executive 5 porte e non è disponibile per altri allestimenti.



Il catalogo comprende quattro allestimenti: Base N1, Active, Lounge, Executive. Di questi, i primi tre disponibili solo in configurazione 3 porte e l’Executive come unica proposta a 5 porte.il lancio commerciale è proghrammato per la fine del 2020.