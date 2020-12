01/12/2020

La Fiat 500 3+1 rigenera la gamma della iconica compatta del Lingotto, con soluzioni inedite, sensibili alla nuove esigenze del mercato. Ciò che caratterizza questa nuova serie è la presenza di uno spazio più accessibile, ma senza stravolgimenti sul fronte dell’architettura tardizionale della vettura.



La motorizzazione è elettrica e troviamo una piccola terza porta nel lato passeggero, proprio ocme la prima versione del 1957, un ritorno al passato. La terza piccola porta si apre controvento e, grazie all’assenza del montante centrale inglobato nella porta stessa, permette di salire a bordo più agevolmente, di caricare oggetti voluminosi con maggiore facilità e di posizionare in modo rapido un seggiolino per il trasporto dei più piccoli.



Una volta chiusa la piccola porta, non c’è nessuna differenza con gli altri modelli della gamma. Inoltre, la terza porta si apre solo dopo aver aperto la porta anteriore, in modo che gli occupanti posteriori non possano aprirla involontariamente.



Al lancio sarà proposta una versione esclusiva, la Fiat 500 3+1 la Prima, caratterizzata da tre tinte specifiche: Rose Gold, Glacier Blue e Onyx Black e da soluzioni studiate solo per questo preciso modello.