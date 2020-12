14/12/2020

Più tecnologica e sostenibile, la Nissan Leaf MY2020 offre una guida elettrica più connessa e sicura con dotazioni all’avanguardia come il sistema In-Car Wi-Fi, il Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco, Specchietto Retrovisore Intelligente con retrocamera a colori.



La nuova versione della Leaf rappresenta il primo veicolo elettrico di Nissan a proporre in opzione i nuovi servizi hotspot In-Car Wi-Fi forniti da Orange, con quattro possibili piani di attivazione che offrono la piena copertura in autostrada e navigazione affidabile ad alta intensità di dati.



Il Sistema Intelligente di avviso e intervento angolo cieco è di serie, sia nelle versioni con batteria da 40 sia da 62 kWh ed è in grado di agire sui freni per riportare il veicolo in carreggiata in una situazione di potenziale pericolo.



La versione Tekna aggiunge lo Specchietto Retrovisore Intelligente con retrocamera a colori, che garantisce una visuale ad ampio spettro grazie al display LCD integrato nello specchietto retrovisore. Inoltre, Nissan ha esteso la possibilità di regolare in altezza e in profondità il piantone dello sterzo, per consentire una modalità di guida ottimale.



Altra novità sono le funzioni di gestione e monitoraggio, incluse nell’app per smartphone NissanConnect Services. Il design si arricchisce con l’inedita tinta carrozzeria Gray, disponibile in opzione e in abbinamento con il tetto Black Metallic. Il nuovo modello è disponibile da gennaio 2021.