16/12/2020

Racing car più venduta al mondo, la Porsche 911 GT3 Cup rinnova il suo appeal per risultare ancora più intrigante sul fronte estetico, ma anche più dinamica in poista grazie ai 510 Cv di potenza, superando di 25 CV la serie precedente, sempre erogati dal motore 4.0 boxer aspirato.



Inoltre, la nuova GT3 Cup può funzionare con carburanti sintetici, che consente di ridurre le emissioni di CO2.

Disponibile a partire da febbraio 2021, la nuova Porsche 911 GT3 Cup offre un'aerodinamica ottimizzata e un design più muscoloso, anche grazie alla carrozzeria leggera con specifiche turbo, utilizzata per la prima volta su questa vettura. Larga 1.902 mm, la sportiva si distingue per le prese d'aria aggiuntive davanti alle ruote, inoltre, anche l'assale anteriore appare più ampio.



Grazie ai parafanghi aggiuntivi, la vettura risulta ancora più maneggevole in pista. Il carico aerodinamico notevolmente maggiore è reso possibile dalla combinazione dello spoiler posteriore con l'ala posteriore più grande.



L'ala posteriore regolabile in undici stadi a collo di cigno assicura un flusso d'aria ininterrotto. Questa migliore efficienza aerodinamica permette più stabilità in curva.I finestrini della GT3 Cup sono realizzati in policarbonato leggero e hanno vetri resistenti ai graffi. Le porte, il cofano motore e l'alettone posteriore sono realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio.



I progettisti hanno pensato anche all'ergonomia degli interni. Il nuovo sedile racing può ora essere regolato in due impostazioni di altezza, in combinazione con il piantone dello sterzo regolabile. Ogni auto comprende un kit di accessori completo.