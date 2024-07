Porsche Panamera: nuovo appeal e più potenza

Porsche Panamera, offerta nelle versioni Turbo S E-Hybrid e GTS, esprime tutto il suo carattere e la sua vocazione rivolta alla sportività.



La berlina di lusso, sinonimo di eleganza e dinamismo, offre due varianti pensate con finalità diverse: la Panamera GTS ha il suo focus nella guida emozionale, mentre la Panamera Turbo S E-Hybrid rappresenta la declinazione più potente, più veloce e più ricca di elementi premium.



Entrambe le vetture adottano il motore V8 biturbo da 4,0 litri perfezionato, già in uso sulla Panamera Turbo E-Hybrid. Questa unità soddisfare i requisiti della norma Euro 7 sulle emissioni. E d è abbinata al cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a 8 rapporti riprogettato per gestire al meglio la coppia motrice della Panamera Turbo S E-Hybrid.



La nuova Panamera Turbo S E-Hybrid, il modello più potente della gamma, assicura una potenza di 441 kW (600 CV), mentre la potenza del motore elettrico arriva a 140 kW (190 CV). Rispetto al modello precedente, la potenza del sistema risulta incrementata di 75 kW (102 CV), raggiungendo i 575 kW (782 CV). Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,9 secondi, mentre la velocità massima è di 325 km/h.

Rispetto alla generazione precedente, il suo powertrain ibrido offre una maggiore autonomia in modalità elettrica, una ricarica più rapida e una maggiore reattività.



Non mancano particolarità sul fronte del design pensati per esaltarne il carattere. Si notano un paraurti posteriore distintivo e terminali di scarico cromati in tonalità Bronzo Scuro.

L’equipaggiamento comprende l'impianto frenante in carboceramica Porsche (PCCB) con pinze dei freni gialle. La livrea è proposta nella tinta Turbonite, un elegante grigio metallizzato riservato ai modelli Turbo.



Per quanto riguarda, invece, la Panamera GTS, il cui acronimo sta per Gran Turismo Sport, siamo di fronte ad una vettura che regala elevata sportività e massimo piacere di guida. Il modello adotta un telaio ottimizzato per le alte prestazioni, un esclusivo pacchetto Sport Design e interni sportivi di alta qualità. Il potente motore V8 biturbo eroga fino a 368 kW (500 CV), 20 CV in più rispetto all'unità del modello precedente.



I modelli Porsche GTS si riconoscono per il loro design sportivo. I loghi GTS neri sulle fiancate e sul posteriore, la sezione frontale, i proiettori e le luci posteriori a LED con tecnologia Matrix HD oscurati e le pinze dei freni rosse conferiscono un look distintivo.

Il pacchetto Sport di serie comprende elementi della carrozzeria in Nero satinato opaco che includono le minigonne laterali, gli inserti nella sezione frontale, i profili dei finestrini laterali e il paraurti posteriore.



In Italia, i prezzi della Panamera Turbo S E-Hybrid partono da 236.930 euro e quelli della Panamera Turbo S E-Hybrid Executive da 248.654 euro. Il prezzo base della Panamera GTS è di 171.229 euro. Le consegne in Italia sono programmate a partire dall’autunno 2024.