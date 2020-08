Nuova Panamera: il reveal

La nuova generazione di Porsche Panamera assicura elevate performance, ma anche il comfort tipico di una berlina.

Panamera è offerta nella versione Sport Turismo o Executive con passo allungato oltre che berlina sportiva.



Di serie troviamo il frontale Sport Design, prima disponibile solo su richiesta, caratterizzato da particolari griglie delle prese d'aria, grandi aperture di raffreddamento sui lati e proiettori dal design specifico.

La sezione anteriore ridisegnata della Panamera Turbo S si distingue per le prese d'aria laterali maggiorate e gli elementi ridisegnati in tinta con la carrozzeria.

La fascia luminosa posteriore scorre in modo continuo sopra il portellone, collegando in modo fluido i due gruppi ottici posteriori a LED.



I modelli GTS sono equipaggiati di serie con i nuovi gruppi ottici posteriori Exclusive Design oscurati con funzione Coming/Leaving Home dinamica. Tre nuovi cerchi da 20 e 21 pollici completano l'offerta, portando a dieci le varianti disponibili.



Tra le dotazioni troviamo il sistema Porsche Communication Management (PCM) che include funzioni e servizi digitali supplementari, come il comando vocale online ottimizzato Voice Pilot, il servizio Risk Radar con aggiornamenti su segnali stradali e pericoli, l'Apple CarPlay wireless e altri servizi Connect.



Per quanto riguarda i propulsori, la potente Panamera Turbo S offre un motore da 630 CV, ancora più performante rispetto alla precedente versione, mentre la Panamera 4S E-hybrid arricchisce l’offerta delle varianti ibride plug-in con un nuovo propulsore da 560 CV di potenza complessiva.



Rispetto ai modelli ibridi precedenti, l'autonomia cresce del 30%. Per la versione Panamera GTS è disponibile un’unità da 480 CV. Sulle nuove Panamera e Panamera 4 sarà disponibile il motore V6 biturbo da 2,9 litri e 330 CV di potenza.



La nuova Porsche Panamera giungerà in concessionaria a partire da ottobre. In Italia, il listino prezzi parte da 97.080 euro per la Panamera con trazione posteriore.

Tutti gli altri modelli sono a trazione integrale e sono offerti a partire da 101.228 euro per la Panamera 4, 134.412 euro per la Panamera 4S E-hybrid, da 145.026 euro per la Panamera GTS e da 190.044 euro per la Panamera Turbo S.