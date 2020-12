23/12/2020

Restyling per il suv più ampio della gamma, proposto anche in una versione Full Hybrid Electric. Realizzato sulla piattaforma GA-K, Toyota Highlander 2021 assicura comfort, guidabilità e sicurezza, basse emissioni ed efficienza.



Lungo 4950 mm e dotato di cerchi in lega fino a 20 pollici, Highlander combina lo stile elegante, dinamico e sofisticato di un SUV premium urbano con la forza, la potenza e la sicurezza di un veciolo solido.



A bordo, gli interni accolgono fino a 7 posti in un ambiente confortevole. Il propulsore Full Hybrid Electric di quarta generazione dell'Highlander combina un motore a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri con motori elettrici anteriori e posteriori e una batteria NiMh (nichel-metallo idruro) posizionata sotto i sedili della seconda fila. La potenza complessiva del sistema è pari a 248 CV.



Il carnet di dotazioni include il recente Toyota Safety Sense, un insieme di tecnologie di sicurezza attiva progettate per aiutare a prevenire le collisioni.



Il pacchetto Toyota Safety Sense di Highlander comprende il Sistema Pre-Collisione (PCS) con riconoscimento pedoni (diurno/notturno) e ciclisti, il Cruise Control Adattivo Intelligente (i-ACC) con Full Range e Stop&Go, il Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia (LTA), l’ assistenza alle intersezioni stradali e alla sterzata d’emergenza. La gamma si articola su tre allestimenti: l’entry level Trend, la versione Lounge e il top di gamma Executive. Il lancio commerciale è programmato per gennaio 2021.