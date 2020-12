28/12/2020

Destinata al mercato d’Oltreoceano, la McLaren Sabre è una performante hypercar prodotta in soli 15 esemplari.



Sviluppata dal reparto MSO (McLaren Special Operations), la sportiva sarà prodotta seguendo le indicazioni di ogni singolo cliente, disponendo comunque dello stessa unità e di un kit aerodinamico specifico che include una grande ala posteriore.



La propulsione si affida al V8 biturbo di 4 litri di cilindrata dalla potenza di 835 CV (614 kW) e 800 Nm di coppia.



Ispirata al modello McLaren Senna, la scattante due posti si distingue per il design marcatamente dinamico, la scenografica apertura ad ali di farfalla delle portiere ed un ambiente rivestito in Alcantara bicolore nero/rosso con inserti in fibra di carbonio.