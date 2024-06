McLaren Artura Spider: carattere e appeal per la inedita ibrida

Prima Supercar Openair con propulsore ibrido ad alte prestazioni, l’inedita McLaren Artura Spider rappresenta il secondo modello della famiglia Artura e si affianca alla già nota versione coupè.

Progettata e sviluppata per regalare pieno coinvolgimento sensoriale alla guida, la spider si avvale di un tocco esclusivo: l’hard-top retrattile, che si aziona in soli 11 secondi.



“La nuova Artura è assolutamente la supercar totale di nuova generazione, qualunque modello si scelga. Abbiamo aggiornato il propulsore e i sistemi del telaio per offrire più potenza, prestazioni più dinamiche e livelli ancora più elevati di connessione con il conducente, senza alcun compromesso nella guida di tutti i giorni. E ora, accanto alla nuova Artura coupé, l’Artura Spider, una nuova cabriolet che presenta tutti questi miglioramenti e porta nella nostra gamma un’altra dimensione del piacere creato da supercar McLaren a cielo aperto”, spiega Michael Leiters, CEO, McLaren Automotive.



La vettura si affida al propulsore ibrido del marchio, ricalibrato con ulteriori 20 CV per raggiungere la potenza globale di 700 CV. Il motore a benzina in alluminio M630 da 3,0 litri, a carter secco è compatto e leggero.

La McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) fornisce una piattaforma sicura, ingloba strutture antiurto in alluminio e una struttura posteriore che accoglie il propulsore ibrido.

La potenza del V6 è completata dal motore elettrico da 95 CV, alimentato da un pacco batterie composto da cinque moduli agli ioni di litio. La sua capacità di energia è di 7,4 kWh e assicura un’autonomia pari a 33 km.



Il design e l'architettura la identificano subito come un'Artura, nonostante l'Hard Top Retrattile (RHT). La carrozzeria è scolpita e mostra feritoie integrate nei parafanghi anteriori. Spiccano le porte a diedro che facilitano l'accesso e l'uscita nei parcheggi più stretti.

Il tetto rigido retrattile è un pannello in fibra di carbonio e composito, disponibile anche con un pannello in vetro elettrocromico, che dà luce all’abitacolo oppure bloccare la luce solare.



L’abitacolo conserva il design l’impostazione che ritroviamo sulla coupé. Il volante è privo di pulsanti e controlli, a parte i paddle del cambio che si muovono con il volante.



L'innovativo sedile McLaren Clubsport è montato di serie, offre massimo comfort e adattabilità secondo lo stile e le condizioni di guida. Il sistema di infotainment e connettività McLaren (MIS II) utilizza due schermi ad alta definizione.



La nuova Artura Spider come la nuova Artura coupé, entrambe designate model year 2025, sono ordinabili e arriveranno a partire dalla metà del 2024. Il listino italiano propone l'Artura Spider ad un prezzo a partire da 276,550 euro, mentre l’Artura MY25 parte da €250,900. Sono disponibili ulteriori specifiche per gli interni: Performance, TechLux e Vision.