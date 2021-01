Notizie McLaren Artura: la nuova era della sportività

29/12/2020 di Grazia Dragone La supercar britannica è la prima ibrida della gamma

McLaren Artura si configura come una supercar innovativa e pionieristica, grazie ad una propulsione ibrida ad alte prestazioni.



Il brand McLaren Automotive trasmetterà a questo nuovo modello tutto il proprio Know-How tecnologico, maturato in oltre mezzo secolo di esperienza nel settore Automotive, sia su auto da corsa che stradali.



McLaren Artura inaugura una nuova era per il brand britannico. Realizzata sull'esperienza nell'elettrificazione mostrata per la prima volta nell'Hypercar ibrida la McLaren P1TM (2012) e più recentemente nella



“Ogni elemento dell'Artura è completamente nuovo - dall'architettura della piattaforma a ogni parte del propulsore ibrido ad alte prestazioni, alla carrozzeria esterna, all'interfaccia interna, ma attinge a decenni di esperienza McLaren nel campo delle tecnologie per auto da corsa e stradali leggere”, spiega Mike Flewitt, amministratore delegato di McLaren Automotive.



Artura introduce un nuovissimo motore a benzina bicilindrico V6 compatto, progettato per combinarsi con un motore elettrico, in un nuovo propulsore ibrido ad alte prestazioni leggero, che conserva i vantaggi in termini di prestazioni dei motori V8 di maggiore capacità della McLaren, insieme ad una migliore risposta della coppia a bassi regimi del motore, per fornire un'accelerazione brillante. McLaren Artura può anche funzionare solo in modalità elettrica per i tratti urbani.



